Принтеры и МФУ производства KYOCERA Document Solutions

Нельзя сказать, что имя компании KYOCERA Document Solutions находится постоянно на слуху массового пользователя b2c сегмента. Однако, несмотря на то, что на Российский b2b рынок компания пришла всего 5 лет назад, она уже несколько лет занимает одни из лидирующих позиций по предоставлению техники для офисной печати, а также активно внедряет в бизнес своих клиентов решения для обеспечения документооборота (Managed Document Services – MDS).

Все аппараты производства KYOCERA создаются на основе концепции ECOSYS = ECOnomy (ЭКОномия) + ECOlogy (ЭКОлогия) + SYStem (СИСтемность), которой в этом году исполняется уже 25 лет. Именно 25 лет назад основатель корпорации KYOCERA, Казуо Инамори, разработал данную концепцию, которая призвана не только помочь малому, среднему и большому бизнесу любого направления сэкономить и систематизировать свой документооборот внутри компании, но и ориентирована на экологичность производимой по данной концепции техники, чтобы она не принесла вред окружающей среде и здоровью человека.

Так данный принцип экономии заставляет разработчиков KYOCERA искать технические решения, которые могут минимизировать общие эксплуатационные затраты при использовании принтеров и МФУ в офисе и на производстве. В общие затраты входит многое: стоимость самого устройства, цена расходных материалов, стоимость потребляемой принтером или МФУ электроэнергии, затраты на их обслуживание…

Однако, мало сделать устройство недорогим в эксплуатации. Гораздо важнее – сохранить при этом его надёжность. Именно надёжность компонентов и узлов, а также их безопасность для окружающей среды обеспечивает принцип экологичности в формуле ECOSYS.

Принцип системности печати, закладываемый при разработке принтеров и МФУ производства KYOCERA концепции ECOSYS, обеспечивает расширяемость функций устройства по мере надобности в этом. Не секрет, что приобретая печатающее устройство в офис или на производство, пользователь уже через небольшое время может столкнуться с задачами совершенно иного уровня – из-за расширения бизнеса или смены сферы деятельности его команды. Именно вопросы гибкой подстройки под текущие нужды и решают технологии и конструкционные решения инженеров KYOCERA.

Концепция ECOSYS и её технологическое наполнение

Чтобы показать, как работает концепция ECOSYS на практике, обратимся к новой линейке лазерных принтеров и МФУ, куда вошли модели M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn, P5026cdw, P5026cdn, P5021cdw и P5021cdn.

Поначалу от их номенклатурных названий мельтешит в глазах. Но принцип системности KYOCERA использует даже тут и на самом деле все эти сочетания цифр и букв предельно понятны.

Так, первой буквой обозначается тип устройства: P – принтер, М – многофункциональное устройство 4-в-1 (принтер, сканер, копир, факс). Последние две цифры в четырёхзначном числе говорят о максимальной скорости печати модели: 21 или 26 страниц в минуту. Буквы «с» и «d» говорят потенциальному покупателю, что аппарат печатает в цвете (с-olor) и поддерживает функцию автоматической двусторонней печати (d-uplex). Наконец, последние буквы «n» и «w» кодируют сетевые опции устройств: у моделей с буквой «n» в названии имеется разъём для проводного подключения к локальной сети (LAN), а принтеры и МФУ с литерой «w» в имени обладают встроенным модулем беспроводной связи Wi-Fi и всё тем же разъёмом LAN.

После расшифровки становится ясно, что в новую линейку KYOCERA ECOSYS вошли модели цветных принтеров и МФУ с функцией двусторонней печати (и сканирования), которые отличаются максимальной скоростью печати и наличием беспроводного модуля Wi-Fi. Именно эти параметры и являются ключевыми при выборе конкретного устройства – благо общий дизайн корпуса, конструкции и управления у принтеров и МФУ линейки схож.

Новая линейка KYOCERA ECOSYS на примере модели M5526cdw

Давайте рассмотрим особенности конструкции принтеров и МФУ новой линейки KYOCERA ECOSYS на примере флагманской модели M5526cdw.

M5526cdw – это компактное многофункциональное печатающее устройство, совмещающее функции принтера, сканера, копира и факса. Корпус аппарата имеет строгие формы со скруглёнными гранями. Габариты составляют 417x495x429 миллиметров, масса – 26 килограмм. Производитель сообщает, что в сравнении с МФУ прошлого поколения размеры корпуса M5526cdw и его масса сократились на 22 процента – что крайне важно для пользователей в нише SOHO (эксплуатация в малом офисе и дома) в связи частой нехватки свободного места на рабочих поверхностях.

Как ясно из номенклатурного названия, M5526cdw обладает портом Ethernet и встроенным модулем Wi-Fi стандарта 802.11n. Также устройство имеет порт USB 2.0 и слот для установки карт памяти формата SD. Встроенный модуль Wi-Fi у M5526cdw (и всех прочих устройствах новой линейки KYOCERA с поддержкой беспроводного сетевого подключения) способен работать в двух режимах: точки доступа Wi-Fi Direct и Wi-Fi Infrastucture. Также модуль совместим с различными стандартами беспроводной печати, включая AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print. Для максимального удобства их использования производителем выпущено фирменное приложение KYOCERA MyPanel для операционных систем iOS и Android.

M5526cdw работает под управлением процессора с тактовой частотой 800 мегагерц, объём памяти устройства равен 512 мегабайтам, но может быть расширен до 1,5 гигабайт. Инженеры производителя провели большую работу по снижению шума от эксплуатации новой линейки KYOCERA . Благодаря оптимизации системы охлаждения им удалось сократить количество вентиляторов с четырёх до одного.

M5526cdw комплектуется стандартным лотком для ручной подачи бумаги ёмкостью 50 листов. Лоток для вывода напечатанных материалов имеет ёмкость 150 листов. Лоток для автоматической подачи бумаги имеет стандартную ёмкость 300 листов, но может быть заменён на лоток, вмещающий 550 листов.

Управление M5526cdw включает блок кнопок эргономической формы с цветовой дифференциацией и сенсорный цветной дисплей с диагональю 4,3 дюйма. Интерфейс меню МФУ сделан максимально понятным и дружественным для пользователя, позволяя быстро находить и использовать все имеющиеся у аппарата функции.

KYOCERA ECOSYS в действии

Новая линейка принтеров и МФУ KYOCERA активно использует все наработки производителя, свойственные линейкам ECOSYS.

Так, в печатных узлах всех восьми новых моделей установлен ресурсоёмкий фотобарабан из аморфного кремния. Вкупе с другими компонентами конструкции он рассчитан на безотказную печать минимум 100 тысяч страниц.

Также технологии ECOSYS нашли своё применение в новом тонере. Благодаря технологии химического выращивания, KYOCERA создала тонер, способный образовывать на бумаге слой толщиной не более 3 микрометров (стандартная толщина для лазерных принтеров и МФУ – 10 микрометров). Это свойство позволяет тонеру максимально ровно ложиться на поверхность материала и уменьшает диффузное рассеяние света – что благотворно влияет на чёткость изображение и его контраст.

Новый тонер имеет меньшую температуру плавления. Это сделано для экономии электроэнергии, потребляемой новыми устройствами линейки KYOCERA ECOSYS, а также в рамках оптимизации системы охлаждения. Инженерам производителя удалось снизить затраты потребления энергии при печати до 45-70 процентов и обойтись всего одним вентилятором (о чём мы писали выше) и одним универсальным мотором – приводящим в действие как барабан, так и механизм блока проявки.

В соответствии с разработками технологии ECOSYS, во всех восьми новых моделях отсутствует единый картридж, поскольку контейнер с тонером отделён от барабана. Это позволяет по мере того, как в процессе печати тонер заканчивается заменять лишь контейнер, его содержащий. Отметим также нововведение в конструкции контейнера, которая предусматривает наличие бункера для сбора отработанного красящего вещества.

Новые принтеры и МФУ KYOCERA ECOSYS – практические возможности линейки

Перейдём непосредственно к техническим характеристикам и возможностям новых моделей принтеров и МФУ.

Как уже было сказано, новая линейка включает в себя аппараты, способные печатать цветные и монохромные документы до скорость до 26 (модели M5526cdw, M5526cdn и P5026cdw, P5026cdn) или до 21 (модели M5521cdw, M5521cdn, P5021cdw и P5021cdn) страницы в минуту.

Благодаря высокому качеству печатающего узла и новому тонеру, все модели представленной линейки KYOCERA ECOSYS обеспечивают очень высокое по меркам класса SOHO разрешение печати – 1200 на 1200 точек на дюйм. Экономное использование тонера обеспечивает печать до 3000 страниц (данные для модели M5526cdw) с одного контейнера.

Модели со встроенным модулем Wi-Fi (M5526cdw, P5026cdw, M5521cdw и P5021cdw) позволяют отправлять на принтер или МФУ материалы для печати с помощью технологий Apple AirPrint и Google Cloud Print, сервиса Mopria и облачных служб и приложений Evernote, Dropbox и OneDrive. Синхронизировав аппарат со смартфоном или планшетом, на котором установлено фирменное приложение KYOCERA MyPanel, пользователь может использовать мобильное устройство в качестве панели дистанционного управления, диагностического центра, а так же удобного органайзера процессов печати, сканирования и обмена готовыми результатами с различными сетевыми службами,почтовыми сервисами и внутренними северами локальной сети.

Блок сканирования у МФУ новой серии KYOCERA ECOSYS (модели M5526cdw, M5526cdn, M5521cdw, M5521cdn) имеет разрешение 300 точек на дюйм. У аппаратов с индексами M5526cdw и M5526cdn оснащены дуплексным автоподатчиком оригиналов, то есть, способны сканировать документ с двух сторон за один проход. Готовый графический файл с оцифрованной версией документа можно записать в форматы TIFF, JPG, XPS и PDF – как без шифрования так и в зашифрованный PDF. Запись производится как на головной компьютер или ноутбук, так и на установленную в слот SD карту памяти, на подключённый к порту USB накопитель, а при подключённом к аппарате – может быть оправлено на почтовый сервер, в облачное хранилище, на FTP-сервер или SMB-ресурс.

Итог

Новая серия лазерных принтеров и МФУ KYOCERA ECOSYS, куда вошли восемь новых моделей создана полностью в духе концепции ECOSYS и технически отражает все её особенности. У новых аппаратов компактные габариты, они потребляют минимум электроэнергии и практически не шумят. Их конструкция включает компоненты с большим ресурсом работы (до 100 тысяч документов), управление максимально эргономично и удобно – благодаря сенсорному дисплею и возможности управления устройством со смартфона или планшета. Новые принтеры и МФУ KYOCERA ECOSYS обеспечивают скорость печати до 26 страниц в минуту независимо от режима цветности, качество печати при этом составляет 1200 на 1200 точек на дюйм. Новый тонер, новый механизм загрузки красящего вещества и использование технологий ECOSYS делают себестоимость печати на новых принтерах и МФУ доступной не только для малых офисов и небольших фирм, но и для домашнего пользователя.